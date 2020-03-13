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Футболисты СГУ едут на турнир в Краснодар

Новости


С 15 по 18 марта в Краснодаре пройдёт весенняя часть турнира в рамках Национальной студенческой футбольной лиги.

Между собой встретятся: КубГУ (Кубанский государственный университет), ДГТУ (Донской государственный технический университет), СГУ (Саратовский государственный университет) и СГАФКСТ (Смоленская Государственная академия Физической Культуры Спорта и Туризма).

Хозяевами выступает команда КубГУ, которая после 6 матчей смогла набрать 9 очков. У них будет стимул показать свой лучший футбол, ведь они играют дома и им нужно набирать очки. Команда в прошлом сезоне заняла 2 место в НСФЛ (Национальная студенческая футбольная лига). В этом году нужно подтвердить, что коллектив готов бороться за высокие места.

Нашей сборной СГУ необходимо как можно больше набирать очков, чтобы ворваться в тройку лидеров. КубГУ принципиальный соперник, ведь мы их никогда не обыгрывали в рамках НСФЛ. Среди лучших в команде СГУ можно выделить Андрея Суровцева (3 гола в 6 матчах) и Дмитрия Борисова (3 голевые передачи в 6 матчах).

Также в соперниках будет сборная ДГТУ. Коллектив из Ростова-на-Дону идёт в самом низу таблицы. За 6 игр они смогли заработать 1 очко, сыграв вничью с ДВФУ (Владивосток) 1:1.

И последняя команда СГАФКСТ из Смоленска. Иван Мацигура является лучшим в команде по системе гол+пас (2+1). В прошлом году заняли 7 место в НСФЛ, но в сезоне 17/18 стали бронзовыми призёрами лиги.


Прямые трансляции матчей доступны на канале НСФЛ и на официальном сайте Лиги www.нсфл.рф:

Национальная студенческая футбольная лига на основании Положения Всероссийских соревнований по футболу среди команд образовательных организаций высшего образования, при поддержке Министерства спорта Российской Федерации (Минспорта России), Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России), Российского футбольного союза (РФС) и Российского студенческого спортивного союза (РССС), проводит в сезоне 2019-2020 гг. соревнования Высшего дивизиона.