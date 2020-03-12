Энергетики напоминают о порядке завершения отопительного сезона

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Основанием для прекращения теплоснабжения жилых домов является положительная среднесуточная температура наружного воздуха, которая в течение пяти суток подряд должна превышать +8°С.Энергетики обращают внимание, что система централизованного теплоснабжения спроектирована для качественного регулирования отопления. Это значит, что параметры теплоносителя, поступающего клиентам, регулируются в соответствии с температурным графиком, согласованным с муниципалитетом, и напрямую зависят от показателей наружного воздуха. Так, в связи с теплой погодой отпуск теплоносителя с энергообъектов Саратовского филиала «Т Плюс» осуществляется по минимальной границе графика +70°С.Для регулировки теплопотребления внутри многоквартирного дома жителям необходимо обращаться в управляющую организацию, с которой у них заключен договор на обслуживание внутридомовых сетей отопления. Сделать это можно посредством регулировки оборудования в ИТП, балансировочных кранов и других элементов внутридомовой системы теплопотребления.Практика показывает, что правильно отрегулированная внутридомовая система теплопотребления приводит к снижению уровня платежей клиентов за отопление. К примеру, в Саратове по адресу ул. Гришаева, 10 такая регулировка позволила сократить платежи за тепло на 35%: с нормативных 57,29 рублей до 37,55 руб. за 1 кв. метр.