ПФР напоминает о новых возможностях материнского капитала.

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Все саратовские семьи, в которых первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Распространение мер государственной поддержки на первого ребенка стало возможным, благодаря изменениям, внесенным в федеральный закон № 256-ФЗ. Кроме того, сама программа продлена еще на пять лет – до конца 2026 года.Сумма материнского капитала за второго ребенка увеличенаЕсли у обладательницы материнского капитала за первенца, в дальнейшем появится второй ребенок, то к имеющейся сумме будет прибавлено еще 150 тысяч рублей и общая сумма государственной поддержки увеличится до 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за второго, третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного, начиная с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.Проактивное оформление сертификатаЧтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля текущего года Пенсионный фонд РФ приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.Направление материнского капитала на оплату кредита через банкиУтвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, который предоставляет кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первоначального взноса за счет средств материнского (семейного) капитала.Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения его средствамиНачиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможно в более короткие сроки. На выдачу сертификата на МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не более пяти рабочих дней, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не более десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати рабочих дней, при обращении за сертификатом и до 20 рабочих дней при распоряжении материнским капиталом.Материнский капитал для строительства домов на садовых участкахПринятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.НАША СПРАВКА:начала действия программы в Саратовской области было выдано 146 113 сертификатов на материнский (семейный) капитал. 88 976 граждан полностью распорядились средствами МСК. Самое популярное направление распоряжения материнским капиталом – улучшение жилищных условий. На эти цели средства направили 104 670 обладательниц материнского капитала.