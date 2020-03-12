«Технодинамика» решила возобновить производство турбонасосных установок для авиации

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Почти 35 лет назад на заводе освоили изготовление турбонасосных установок (ТНУК), а теперь принято решение восстановить производство новых агрегатов. Их конструктивное отличие в плунжерных насосах высокого давления НП109-А, производство которых в 2019 году наладили по программе импортозамещения. ТНУК необходимы для питания гидросистем самолетов как на аварийных режимах, так и при обслуживании на земле.В настоящее время задача по возобновлению производства ТНУК, как было решено в рамках государственного задания, решается успешно. Об этом сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. По его словам, пройден этап квалификационных испытаний и ведется подготовка к выпуску серийной партии турбонасосных установок вместе с ОКБ «Кристалл».