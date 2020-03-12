12 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 12 марта
Энергетики напоминают о порядке завершения отопительного сезона
16:23 | 12 марта
ПФР напоминает о новых возможностях материнского капитала
15:35 | 12 марта
«Школа молодых управленцев Саратовской области» - 2020 объявляет новый набор
14:40 | 12 марта
Стартует фестиваль "Студенческая весна-2020". Наследники Победы
13:40 | 12 марта
«Технодинамика» решила возобновить производство турбонасосных установок для авиации
12:00 | 12 марта
Первая сессия творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга-2020» будет посвящена хоровому искусству
10:49 | 12 марта
В 2020 году продолжится установка приборов учёта электроэнергии нового поколения
09:57 | 12 марта
Более 215 километров пути отремонтируют на Приволжской железной дороге в 2020 году
09:10 | 12 марта
Прошло очередное мероприятие кинопроекта «Война глазами детей»
17:00 | 11 марта
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Стартует фестиваль "Студенческая весна-2020". Наследники Победы

Новости


11 марта 2020 года стартует областной этап XXII фестиваля "Саратовская Студенческая Весна"

В этом году в нем принимают участие 29 средне-специальных и 7 высших учебных заведений области. Желаем всем творческих успехов! Ярких Побед!

Фестиваль является региональным этапом Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и отборочным туром Национального финала проекта – фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдёт в мае 2020 года в Ростове-на-Дону при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

Учредителями областного фестиваля «Саратовская Студенческая Весна – 2020» являются:

министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области;
министерство образования Саратовской области;
министерство культуры Саратовской области;
Совет ректоров высших учебных заведений Саратовской области;
Саратовская областная организация ООО «Российский Союз молодёжи»;
Организаторы фестиваля:

ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс».
ООО «Дирекция губернских праздников и фестивальных программ»
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