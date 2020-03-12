Стартует фестиваль "Студенческая весна-2020". Наследники Победы
11 марта 2020 года стартует областной этап XXII фестиваля "Саратовская Студенческая Весна"
В этом году в нем принимают участие 29 средне-специальных и 7 высших учебных заведений области. Желаем всем творческих успехов! Ярких Побед!
Фестиваль является региональным этапом Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и отборочным туром Национального финала проекта – фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдёт в мае 2020 года в Ростове-на-Дону при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».
Учредителями областного фестиваля «Саратовская Студенческая Весна – 2020» являются:
министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области;
министерство образования Саратовской области;
министерство культуры Саратовской области;
Совет ректоров высших учебных заведений Саратовской области;
Саратовская областная организация ООО «Российский Союз молодёжи»;
Организаторы фестиваля:
ГБУ «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс».
ООО «Дирекция губернских праздников и фестивальных программ»