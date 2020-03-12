12 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 12 марта
Энергетики напоминают о порядке завершения отопительного сезона
16:23 | 12 марта
ПФР напоминает о новых возможностях материнского капитала
15:35 | 12 марта
«Школа молодых управленцев Саратовской области» - 2020 объявляет новый набор
14:40 | 12 марта
Стартует фестиваль "Студенческая весна-2020". Наследники Победы
13:40 | 12 марта
«Технодинамика» решила возобновить производство турбонасосных установок для авиации
12:00 | 12 марта
Первая сессия творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга-2020» будет посвящена хоровому искусству
10:49 | 12 марта
В 2020 году продолжится установка приборов учёта электроэнергии нового поколения
09:57 | 12 марта
Более 215 километров пути отремонтируют на Приволжской железной дороге в 2020 году
09:10 | 12 марта
Прошло очередное мероприятие кинопроекта «Война глазами детей»
17:00 | 11 марта
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым российским художественным фильмом «Ржев»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

«Школа молодых управленцев Саратовской области» - 2020 объявляет новый набор

Новости


Правительством Саратовской области 10 марта 2020 года объявлен конкурс по формированию Школы молодых управленцев Саратовской области.

В конкурсе могут принять участие граждане, постоянно проживающие на территории Саратовской области, не достигшие возраста 30 лет, имеющие высшее образование и опыт работы не менее 2-х лет (за исключением победителей Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!»). Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию определенный пакет документов. Оценка кандидатов будет проводиться на площадках образовательных учреждений.

По итогам оценочных процедур 100 кандидатов с наивысшим рейтингом решением Комиссии зачисляются в Школу молодых управленцев Саратовской области. Обучение участников планируется проводить в дистанционном и очном формате, по окончании обучения защищаются выпускные проекты. По итогам успешной защиты выпускных проектов выпускникам вручаются документ об окончании обучения и сертификат участника проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». Наиболее отличившиеся в процессе обучения, при подготовке и защите проектов слушатели получают рекомендательные письма для включения в кадровые резервы органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Саратовской области, а также в резерв управленческих кадров Саратовской области в установленном законодательством порядке.

За два года реализации проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области» документы для участия в конкурсе подали более 400 человек, из них 200 слушателей были зачислены в проект после прохождения отборочных процедур. Результатом обучения слушателей стала успешная защита 42 проектов самых различных сфер деятельности: социальной, туристической, инновационной, образовательной, промышленной и др. Более 50 выпускников «Школы молодых управленцев Саратовской области» уже получили повышение в должности.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код