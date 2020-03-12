12 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 12 марта
Энергетики напоминают о порядке завершения отопительного сезона
16:23 | 12 марта
ПФР напоминает о новых возможностях материнского капитала
15:35 | 12 марта
«Школа молодых управленцев Саратовской области» - 2020 объявляет новый набор
14:40 | 12 марта
Стартует фестиваль "Студенческая весна-2020". Наследники Победы
13:40 | 12 марта
«Технодинамика» решила возобновить производство турбонасосных установок для авиации
12:00 | 12 марта
Первая сессия творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга-2020» будет посвящена хоровому искусству
10:49 | 12 марта
В 2020 году продолжится установка приборов учёта электроэнергии нового поколения
09:57 | 12 марта
Более 215 километров пути отремонтируют на Приволжской железной дороге в 2020 году
09:10 | 12 марта
Прошло очередное мероприятие кинопроекта «Война глазами детей»
17:00 | 11 марта
Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым российским художественным фильмом «Ржев»
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Первая сессия творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга-2020» будет посвящена хоровому искусству

Новости


С 22 по 27 марта 2020 года в Детском оздоровительном центре «Ровесник» (Марксовский район Саратовской области (село Орловское) пройдет первая хоровая сессия «Звонкие голоса губернии» Региональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2020».

В творческой школе примут участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств - участники и призеры конкурсных и концертных мероприятий различного уровня, а также преподаватели, работающие с одаренными детьми и молодежью в образовательных организациях сферы культуры.

В программе сессии - мастер-классы, индивидуальные и коллективные занятия, конкурсные состязания, открытые репетиции, игры и физкультминутки, просмотр кинофильмов и спектаклей. Перед участниками творческой школы выступят солисты Саратовской филармонии имени А. Шнитке, учащиеся филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Марксе, юные артисты молодежного цирка «Арт-Алле».

В процессе работы сессии планируется создание сводного губернского хора мальчиков и подготовка музыкальной программы «Песни Победы», которая будет использована при проведении областных массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код