Первая сессия творческой школы для одаренных детей «Волжская радуга-2020» будет посвящена хоровому искусству
С 22 по 27 марта 2020 года в Детском оздоровительном центре «Ровесник» (Марксовский район Саратовской области (село Орловское) пройдет первая хоровая сессия «Звонкие голоса губернии» Региональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга-2020».
В творческой школе примут участие учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств - участники и призеры конкурсных и концертных мероприятий различного уровня, а также преподаватели, работающие с одаренными детьми и молодежью в образовательных организациях сферы культуры.
В программе сессии - мастер-классы, индивидуальные и коллективные занятия, конкурсные состязания, открытые репетиции, игры и физкультминутки, просмотр кинофильмов и спектаклей. Перед участниками творческой школы выступят солисты Саратовской филармонии имени А. Шнитке, учащиеся филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Марксе, юные артисты молодежного цирка «Арт-Алле».
В процессе работы сессии планируется создание сводного губернского хора мальчиков и подготовка музыкальной программы «Песни Победы», которая будет использована при проведении областных массовых мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.