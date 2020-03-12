В 2020 году продолжится установка приборов учёта электроэнергии нового поколения
В 2020 году специалисты «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») установят порядка 198 тысяч приборов учёта электроэнергии нового поколения.
Это почти в 7 раз больше, чем в 2019 году. Интеллектуальные счётчики внедряются в рамках масштабного проекта цифровой трансформации ПАО «Россети» бесплатно для потребителей.
С «умными» приборами учёта необходимость систематически снимать показания уходит в прошлое – данные автоматически передаются на централизованный диспетчерский пункт. В платёжках потребителей будут отражаться максимально точные расчёты. Более того, у людей появится возможность регулировать потребление за счёт дифференцированной оплаты по так называемым зонам суток. Таким образом, новые технологии стимулируют рациональное отношение к электроэнергии и равномерное распределение нагрузки в сетях.