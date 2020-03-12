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Прошло очередное мероприятие кинопроекта «Война глазами детей»

Новости


Ученики саратовской школы № 46 поделились впечатлениями от мероприятий кинопроекта «Война глазами детей».

11 марта областной киновидеоцентр и региональная общественная организация «Саратовская кинотраектория» провели в саратовской школе № 46 настоящий «кинодень», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ученикам начальных, средних и старших классов были представлены основные киномероприятия проекта «Война глазами детей». Младшие школьники вместе с ведущими вспомнили песни войны в рамках программы «Военный патефон», ребята постарше поучаствовали в тематической киновикторине «Саратов – Берлин», а старшеклассники узнали о жизни своих сверстников в довоенное время и о добровольцах войны: медсестрах, летчицах, рядовых армии, молодежных бытовых отрядах и др.

Ребята посмотрели художественный фильм «Солдатик» режиссера Виктории Фанасютиной и фрагменты документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм».

«Такие фильмы очень нужны. Чтобы дети знали и помнили о войне, чтобы попытались понять, как это было страшно, почувствовали гордость за свою страну и людей, чей дух не был сломлен несмотря на все пережитые ужасы…», - поделились своими размышлениями ученики 6 «Б» класса.

По словам педагогического состава школы № 46, эти мероприятия областного киновидеоцентра и «Саратовской кинотраектории» не оставили равнодушными никого – ни детей, ни взрослых.
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