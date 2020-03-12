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Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым российским художественным фильмом «Ржев»

Новости


В марте 2020 года фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым российским художественным фильмом «Ржев» (12+, режиссер Игорь Копылов), снятого по мотивам повести «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Увидеть киноновинку можно будет в рамках нового кинопроекта «Война глазами детей», на площадках общеобразовательных учреждений и учреждений культуры Саратова и муниципальных районов области, а также в кинозале «На Рижской».

Лента рассказывает об одном из эпизодов Ржевской битвы 1942 года. Рота советских солдат, уже понесшая огромные потери, получила от командования приказ любой ценой удержать деревню Овсянниково. Отступать нельзя, и каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться невозможно. После войны деревню Овсянниково так и не восстановили, и бои под Ржевом вошли в историю Великой Отечественной войны как одни из самых ожесточенных и кровопролитных.

На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек, общие потери с учётом раненых превысили 1,3 миллиона погибших. Эта битва сыграла одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе советско-германской войны.

Перед зрителями предстанут события битвы, снятые без использования спецэффектов и компьютерной графики, большая часть съемок проходила в тридцатиградусный мороз.
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