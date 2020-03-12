Фильмофонд Саратовского областного методического киновидеоцентра пополнился новым российским художественным фильмом «Ржев»

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Увидеть киноновинку можно будет в рамках нового кинопроекта «Война глазами детей», на площадках общеобразовательных учреждений и учреждений культуры Саратова и муниципальных районов области, а также в кинозале «На Рижской».Лента рассказывает об одном из эпизодов Ржевской битвы 1942 года. Рота советских солдат, уже понесшая огромные потери, получила от командования приказ любой ценой удержать деревню Овсянниково. Отступать нельзя, и каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться невозможно. После войны деревню Овсянниково так и не восстановили, и бои под Ржевом вошли в историю Великой Отечественной войны как одни из самых ожесточенных и кровопролитных.На Ржевско-Вяземском выступе советские войска в 1942 и 1943 годах потеряли около 400 тысяч человек, общие потери с учётом раненых превысили 1,3 миллиона погибших. Эта битва сыграла одну из ключевых ролей в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе советско-германской войны.Перед зрителями предстанут события битвы, снятые без использования спецэффектов и компьютерной графики, большая часть съемок проходила в тридцатиградусный мороз.