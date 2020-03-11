За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву

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Обычно их пик приходится на конец апреля - начало мая. Однако сейчас в связи с ранней весной, отсутствием снега, количество загораний сухой травы в регионе увеличено.Только за последние сутки пожарные подразделения 22 раза выезжали на тушение сухой травы, 4 таких пожара было зарегистрировано в черте города.Специалисты МЧС отмечают, что опасность состоит в том, что огонь с горящей травы и мусора может быстро перекинуться на строения и нанести существенный материальный ущерб.Необходимо помнить, что достаточно одной неосторожно брошенной спички или не затушенного окурка, чтобы огонь распространился по сухой траве на огромные площади. Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты. При уборке территории приусадебных участков или при проведении субботников воздержитесь от сжигания собранного мусора. Во избежание перехода огня с горящих полей на строения, необходимо обеспечить опашку населенных пунктов.