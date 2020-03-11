11 марта 2020 СРЕДА
Новости
14:28 | 11 марта
Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой отправили на реставрацию
13:38 | 11 марта
За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву
12:40 | 11 марта
Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах
11:48 | 11 марта
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
10:53 | 11 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
10:00 | 11 марта
Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
09:12 | 11 марта
"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче
19:08 | 10 марта
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение
17:00 | 10 марта
В Пушкинке началась Декада периодики
16:10 | 10 марта
Саратовцам напоминают о необходимости профилактики ГЛПС
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву

Новости


Загорания сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора – ежегодная весенняя проблема.

Обычно их пик приходится на конец апреля - начало мая. Однако сейчас в связи с ранней весной, отсутствием снега, количество загораний сухой травы в регионе увеличено.

Только за последние сутки пожарные подразделения 22 раза выезжали на тушение сухой травы, 4 таких пожара было зарегистрировано в черте города.

Специалисты МЧС отмечают, что опасность состоит в том, что огонь с горящей травы и мусора может быстро перекинуться на строения и нанести существенный материальный ущерб.

Необходимо помнить, что достаточно одной неосторожно брошенной спички или не затушенного окурка, чтобы огонь распространился по сухой траве на огромные площади. Также стоит быть аккуратными автомобилистам. Не бросайте из окон своих авто не затушенные сигареты. При уборке территории приусадебных участков или при проведении субботников воздержитесь от сжигания собранного мусора. Во избежание перехода огня с горящих полей на строения, необходимо обеспечить опашку населенных пунктов.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код