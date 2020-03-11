11 марта 2020 СРЕДА
Новости
14:28 | 11 марта
Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой отправили на реставрацию
13:38 | 11 марта
За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву
12:40 | 11 марта
Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах
11:48 | 11 марта
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
10:53 | 11 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
10:00 | 11 марта
Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
09:12 | 11 марта
"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче
19:08 | 10 марта
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение
17:00 | 10 марта
В Пушкинке началась Декада периодики
16:10 | 10 марта
Саратовцам напоминают о необходимости профилактики ГЛПС
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах

Новости


Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах.

– Руководством холдинга «РЖД» принято решение о бесплатной перевозке участников и инвалидов Великой Отечественной войны с одним сопровождающим не только в течение этого года. Данное решение уже вступило в силу, и оно будет действовать всегда. В любой момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно, – сообщил Олег Белозёров.

Отметим, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать уже с начала текущего года в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении (включая поезда «Сапсан»).
На сегодняшний день уже оформлено 486 проездных документов для инвалидов и участников и сопровождающих их лиц, в том числе 314 билетов – для ветеранов и 172 – для сопровождающих. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны планируют совершить поездки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Смоленск, Ярославль, Архангельск, Саратов, Нижний Новгород, Сочи, Владимир, Кисловодск, Хабаровск, Екатеринбург.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Оформить бесплатный билет для участников и инвалидов Великой Отечественной войны можно в кассах дальнего следования АО «ФПК» и его агентов на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверения участника Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда». Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код