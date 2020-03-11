Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года

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Такое решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма.– ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детским перевозкам. Уже стала доброй традицией специальная скидка на проезд детей во время летних каникул за счет средств компании. Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места. За 4 года, которые действует эта скидка, по специальному тарифу мы перевезли 10 млн юных пассажиров, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).Впервые холдинг «РЖД» предоставил скидку 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, теперь школьники могут воспользоваться такой скидкой в течение всего календарного года.