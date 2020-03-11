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Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года

Новости


Холдинг «РЖД» предоставит скидку в размере 50% на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул.

Такое решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма.

– ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детским перевозкам. Уже стала доброй традицией специальная скидка на проезд детей во время летних каникул за счет средств компании. Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места. За 4 года, которые действует эта скидка, по специальному тарифу мы перевезли 10 млн юных пассажиров, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Впервые холдинг «РЖД» предоставил скидку 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, теперь школьники могут воспользоваться такой скидкой в течение всего календарного года.
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