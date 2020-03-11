Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
Саратовцы продолжают активно подписывать петицию, созданную от имени жителей города, по вопросу присвоения почетного звания «Город трудовой доблести».
На данный момент «документ» в электронном виде подписали порядка 2000 горожан, физически была собрана 121 тысяча подписей.
Стоит отметить, что председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский также поддержал Саратов и прислал письмо, в котором отметил особые заслуги жителей областного центра в военные годы.
«Саратов обеспечил военную авиацию лучшим истребителем Великой Отечественной Войны Як-3, тысячи саратовцев трудились на оборонительных сооружениях на подступах к городу, который так и не был сдан врагу.
Считаю, что город Саратов по праву заслуживает почетное звание «Город трудовой доблести». Прошу поддержать мою инициативу», - отметил в своем письме председатель партии ЛДПР.
На сайте администрации муниципального образования «Город Саратов» появился опрос «Достоин ли Саратов звания «Город трудовой доблести». Любой желающий может выразить свое мнение. Пройти опрос можно по ссылке.