"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче

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Весь день до матча и во время него прекрасных болельщиц поздравляли с праздником и дарили под стать красивые розы гандболисты и персонал клуба. Море призов, красивых букетов и конкурсов ждало болельщиков во время матча.Но главный подарок сделали сами игроки. ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В ПОСЛЕДНЕМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ регулярного чемпионата Париматч Суперлиги 19/20."Динамо-Астрахань" приехали с явным желание отквитать должок. Напомним, что в первом матче (09.11.2020) аграрии так же обыграли с большим преимуществом (23-31) своих соперников в Астрахани при колоссальной поддержке Саратовских Вепрей СГАУ!Дома же, при родных стенах, поддержка только усилилась. Правда в отсутствии главного тренера. Александр Михайлович пропустил встречу по причине болезни. Роль главного в этом матче занял Гуськов Павел Валентинович. И справился со своей работой на отлично!Первый тайм выдался для Наших парней не самым лучшим образом. В начале гости пытались играть на равных, использовав стремительные контратаки. И нужно отдать должное, им это удавалось.Примерно к 9 минуте Астрахань впервые в матче вырвалась вперёд (5-6), но менее чем через 10 секунд Сергей Болотин вновь сравнивает счёт (6-6). И снова игра "мяч в мяч".К 20 минуте стали заметны ошибки в атаке и вот уже Астрахань ведёт в 3 мяча. 2-минутное удаление Фирсова у гостей + ЖК главному тренеру Горбатикову Александру помогли немного выровнить ситуацию. 2 мячами отметились Размаев и Рыжков. Правда Владислав тут же получает 2-минутное удаление и вот уже мы вынуждены играть в меньшинстве. Гол Трофимца и несколько подряд чудо-сейвов Третынко (к которым, кажется, уже все давно привыкли и воспринимают как должное) помогли отстоять трудный период для команды.Команды и болельщики ушли на перерыв, держка много вопросов в голове. Главный из которых звучал примерно так: "неужели так сильно сказывается отсутствие главного тренера?!" Возможно этот вопрос краем уха услышал и Павел Валентинович. Возможно и не услышал.Одно можно сказать точно - команда на второй тайм вышла совсем другая! И это уже явно заслуга тренера!Зарядившись эмоциями точечными подсказками в раздевалке, #НашиПарни просто ворвались в игру, что называется, с голодными до побед глазами!Под шум трибун и ярую поддержку любимых болельщиков счёт во второй половине открыл Алексей Карибов. Далее сейв Третынко и контратака СГАУ-Саратов, которую мастерски завершил Михаил Шарков. И вот мы уже ведём (20-19). Болотин, Ухваркин и Трофимец совершают огромный рывок и помогают команде вырваться вперёд вот уже на 5(!) мячей (27-22) за 15 мин до конца встречи. Забегая вперёд нужно сказать, что больше шансов у гостей и не оставалось. Не готовы были Астраханцы к такому повороту событий. Лишь 1-ая минута второго тайма осталась за Динамо. Дальше - всё как по маслу для хозяев.Итог 36-30 в пользу СГАУ-Саратов! И мы завершаем регулярный этап на 5 строчке, набрав равное кол-во очков с московским Спартаком, с которым, к слову и предстоит побороться в 1/4 Финала в рамках плей-офф.