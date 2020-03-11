11 марта 2020 СРЕДА
Новости
14:28 | 11 марта
Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой отправили на реставрацию
13:38 | 11 марта
За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву
12:40 | 11 марта
Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах
11:48 | 11 марта
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
10:53 | 11 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
10:00 | 11 марта
Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
09:12 | 11 марта
"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче
19:08 | 10 марта
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение
17:00 | 10 марта
В Пушкинке началась Декада периодики
16:10 | 10 марта
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Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение

Новости
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение

С 1 июля 2019 года для реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов разрешено использовать современные строительные материалы, которые производятся в России.

При проведении тендеров на участие в работах отменена обязательная форма требований к материалам. Это дает зеленый свет российским производителям хризотиловой продукции, которые долгое время из-за мощной маркетинговой кампании против хризотил-асбеста, реализуемой западными производителями, испытывали сложности продвижением стройматериалов из асбеста на рынке.

Сегодня на российских комбинатах «Оренбургские минералы» и «Ураласбест» не только добывают хризотил-асбест, но и производят из него более 300 видов промышленных изделий – плоские листы, шифер, теплоизоляционные материалы, фиброцементные фасадные плиты и многое другое. Хризотил-асбест не плавится, не горит, не проводит электричество, не источает при нагреве вредных паров, имеет высокую прочность, экономичен, способен служить десятки лет. Уникальные свойства минерала дают возможность значительно сократить издержки на строительство. Представители «Хризотиловой ассоциации» вместе с Уральской ТПП наглядно представляют российским организациям возможности капремонта с хризотилом.