Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение

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При проведении тендеров на участие в работах отменена обязательная форма требований к материалам. Это дает зеленый свет российским производителям хризотиловой продукции, которые долгое время из-за мощной маркетинговой кампании против хризотил-асбеста, реализуемой западными производителями, испытывали сложности продвижением стройматериалов из асбеста на рынке.Сегодня на российских комбинатах «Оренбургские минералы» и «Ураласбест» не только добывают хризотил-асбест, но и производят из него более 300 видов промышленных изделий – плоские листы, шифер, теплоизоляционные материалы, фиброцементные фасадные плиты и многое другое. Хризотил-асбест не плавится, не горит, не проводит электричество, не источает при нагреве вредных паров, имеет высокую прочность, экономичен, способен служить десятки лет. Уникальные свойства минерала дают возможность значительно сократить издержки на строительство. Представители «Хризотиловой ассоциации» вместе с Уральской ТПП наглядно представляют российским организациям возможности капремонта с хризотилом.