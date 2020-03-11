11 марта 2020 СРЕДА
Новости
14:28 | 11 марта
Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой отправили на реставрацию
13:38 | 11 марта
За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву
12:40 | 11 марта
Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах
11:48 | 11 марта
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
10:53 | 11 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
10:00 | 11 марта
Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
09:12 | 11 марта
"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче
19:08 | 10 марта
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение
17:00 | 10 марта
В Пушкинке началась Декада периодики
16:10 | 10 марта
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В Пушкинке началась Декада периодики

Новости


В Областной детской библиотеке имени А. С. Пушкина началась Декада периодики.

Это разнообразные по тематике и оформлению, ярко иллюстрированные издания отражающие интересные события, факты и сведения – журналы «Родина», «Честь отечества», «В мире животных», «Наука и жизнь», «Вокруг света» и многие другие.

Организаторы декады – библиотекари отдела обслуживания подростков предлагают читателям более внимательно изучить периодические издания. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем обзор-информацию о журналах «Родина», «Живописная Россия» и «Юный натуралист».

«Родина» - популярный исторический журнал, который рассказывает об истории страны с древних времен до наших дней. Его цель – рассказать об истории России интересно, заинтересовав людей разных возрастов и профессий. Кажется, нет такого «уголка» истории, о котором не рассказал бы журнал. Темы настолько разнообразны, что каждый человек, взявший журнал в руки, обязательно найдет в нем что-то привлекательное. Авторы публикаций - известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Журнал богато иллюстрирован. Адресован журнал широкому кругу читателей.

«Живописная Россия» - познавательно-просветительское издание по географии, истории, культуре и традициям нашей страны. В каждом номере есть рубрики: «Жемчужины России» - о наиболее ярких природных и архитектурных памятниках нашей Родины (древние исторические города, уникальные озера или горные вершины); «Заповедный край» - о многочисленных заповедниках и национальных парках России; «Народные промыслы» - глиняная и деревянная игрушки, гжель, палех и мн. др.; «Землепроходцы» - посвящена нашим замечательным мореплавателям и путешественникам. Авторами статей являются выдающиеся географы, историки, журналисты.

«Юный натуралист» - один из старейших журналов: он издается с 1928 года. Ориентирован на школьников, но не оставит равнодушным читателя любого возраста. Прекрасные иллюстрации, мастерски сделанные фотографии животных в естественной среде их обитания ярко дополняют небольшие статьи и рассказы ученых-биологов, писателей-натуралистов, лесников, охотоведов, т.е. людей, которые в силу своей профессии постоянно соприкасаются с миром природы. Немало материалов, публикуемых в журнале, присылают читатели, в том числе и совсем юные, которые внимательно и бережно относятся к живой природе. Здесь читатель любого возраста найдет для себя много забавного и поучительного.

Познакомиться со всеми журналами можно в отделе обслуживания подростков в часы работы библиотеки.
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