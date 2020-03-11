В Пушкинке началась Декада периодики

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Это разнообразные по тематике и оформлению, ярко иллюстрированные издания отражающие интересные события, факты и сведения – журналы «Родина», «Честь отечества», «В мире животных», «Наука и жизнь», «Вокруг света» и многие другие.Организаторы декады – библиотекари отдела обслуживания подростков предлагают читателям более внимательно изучить периодические издания. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем обзор-информацию о журналах «Родина», «Живописная Россия» и «Юный натуралист».«Родина» - популярный исторический журнал, который рассказывает об истории страны с древних времен до наших дней. Его цель – рассказать об истории России интересно, заинтересовав людей разных возрастов и профессий. Кажется, нет такого «уголка» истории, о котором не рассказал бы журнал. Темы настолько разнообразны, что каждый человек, взявший журнал в руки, обязательно найдет в нем что-то привлекательное. Авторы публикаций - известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Журнал богато иллюстрирован. Адресован журнал широкому кругу читателей.«Живописная Россия» - познавательно-просветительское издание по географии, истории, культуре и традициям нашей страны. В каждом номере есть рубрики: «Жемчужины России» - о наиболее ярких природных и архитектурных памятниках нашей Родины (древние исторические города, уникальные озера или горные вершины); «Заповедный край» - о многочисленных заповедниках и национальных парках России; «Народные промыслы» - глиняная и деревянная игрушки, гжель, палех и мн. др.; «Землепроходцы» - посвящена нашим замечательным мореплавателям и путешественникам. Авторами статей являются выдающиеся географы, историки, журналисты.«Юный натуралист» - один из старейших журналов: он издается с 1928 года. Ориентирован на школьников, но не оставит равнодушным читателя любого возраста. Прекрасные иллюстрации, мастерски сделанные фотографии животных в естественной среде их обитания ярко дополняют небольшие статьи и рассказы ученых-биологов, писателей-натуралистов, лесников, охотоведов, т.е. людей, которые в силу своей профессии постоянно соприкасаются с миром природы. Немало материалов, публикуемых в журнале, присылают читатели, в том числе и совсем юные, которые внимательно и бережно относятся к живой природе. Здесь читатель любого возраста найдет для себя много забавного и поучительного.Познакомиться со всеми журналами можно в отделе обслуживания подростков в часы работы библиотеки.