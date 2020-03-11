Саратовец стал пятым на Кубке России по конькобежному спорту

11 марта 2020 СРЕДА
Новости
14:28 | 11 марта
Памятник Герою Советского Союза Марине Расковой отправили на реставрацию
13:38 | 11 марта
За последние сутки пожарные более двадцати раз выезжали тушить сухую траву
12:40 | 11 марта
Российские железные дороги предоставили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бессрочный бесплатный проезд в поездах
11:48 | 11 марта
Открыта продажа билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон 2020 года
10:53 | 11 марта
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка
10:00 | 11 марта
Более 120 тысяч жителей поддержали присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести»
09:12 | 11 марта
"СГАУ-Саратов" одержал победу в последнем домашнем матче
19:08 | 10 марта
Уникальный капремонт для России: как идет борьба за импортозамещение
17:00 | 10 марта
В Пушкинке началась Декада периодики
16:10 | 10 марта
Саратовцам напоминают о необходимости профилактики ГЛПС
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовец стал пятым на Кубке России по конькобежному спорту

Новости


С 3 по 5 марта в ледовом дворце «Крылатское» в Москве прошел финал Кубка России по конькобежному спорту среди мужчин и женщин.

Спортсмен СОЦСП, проходящий подготовку в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии» Даниил Чмутов занял 5 место на дистанции 5000м, 8 место в масс-старте и 11 место на дистанции 1500м.
Подготовили спортсмена тренеры по конькобежному спорту Михаил Семериков и Ольга Шамсутдинова.
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