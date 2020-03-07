7 марта 2020 СУББОТА
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12:19 | 07 марта
Участники Всероссийского семинара обсудят вопросы открытого образования на русском языке
16:00 | 06 марта
Многодетной сотруднице Приволжской железной дороги вручили награду от Союза женщин России
15:14 | 06 марта
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14:20 | 06 марта
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13:23 | 06 марта
Саратовстат: 43% женщин в Саратовской области готовы к материнству
12:30 | 06 марта
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11:35 | 06 марта
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10:40 | 06 марта
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09:48 | 06 марта
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Участники Всероссийского семинара обсудят вопросы открытого образования на русском языке

Новости
12 и 13 марта 2020 года состоится Всероссийский семинар, на котором будут рассмотрены итоги проектов и программ по развитию русского языка, реализованных в 2019 году в рамках ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
Участники Всероссийского семинара обсудят вопросы открытого образования на русском языке

Основными темами семинара станут: развитие открытого образования на русском языке, технологии преподавания русского языка за рубежом, актуальные аспекты продвижения русской лингвокультуры.

В рамках семинара пройдет круглый стол, на котором участники обсудят вопросы тиражирования успешных практик в сфере развития русского языка, в том числе развитие кадрового потенциала преподавателей и учебно-методической базы.

В качестве спикеров на семинаре выступят представители ведущих просветительских, образовательных и научных организаций России, в том числе из Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Московского педагогического государственного университета, Российского университета дружбы народов, Московского государственного областного университета, фонда «Тотальный диктант» и др.

Ожидается, что семинара посетят более 150 гостей из разных регионов страны: специалисты профильных органов власти, представители организаций-грантополучателей и эксперты.
Практическую часть семинара будут составлять мастер-классы для организаций-грантополучателей.

Место проведения: г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».

Дата и время: 12 марта с 11:00 до 18:00 (московское время) и 13 марта с 10:00 до 17:00.

С подробной программой семинара и списком его спикеров можно ознакомиться на сайте.
Семинар организует ООО «Верконт Сервис» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
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