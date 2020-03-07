Участники Всероссийского семинара обсудят вопросы открытого образования на русском языке

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Основными темами семинара станут: развитие открытого образования на русском языке, технологии преподавания русского языка за рубежом, актуальные аспекты продвижения русской лингвокультуры.В рамках семинара пройдет круглый стол, на котором участники обсудят вопросы тиражирования успешных практик в сфере развития русского языка, в том числе развитие кадрового потенциала преподавателей и учебно-методической базы.В качестве спикеров на семинаре выступят представители ведущих просветительских, образовательных и научных организаций России, в том числе из Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Московского педагогического государственного университета, Российского университета дружбы народов, Московского государственного областного университета, фонда «Тотальный диктант» и др.Ожидается, что семинара посетят более 150 гостей из разных регионов страны: специалисты профильных органов власти, представители организаций-грантополучателей и эксперты.Практическую часть семинара будут составлять мастер-классы для организаций-грантополучателей.г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)».12 марта с 11:00 до 18:00 (московское время) и 13 марта с 10:00 до 17:00.С подробной программой семинара и списком его спикеров можно ознакомиться на сайте.Семинар организует ООО «Верконт Сервис» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.