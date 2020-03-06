6 марта 2020 ПЯТНИЦА
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16:00 | 06 марта
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Музеи предприятий и частные музеи Саратовской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе

Новости


Московский Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса на лучшую экспозицию, посвященную боевому и трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

К участию в нем пригласили музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий, а также частные музеи из всех регионов России. Конкурс проводится Музеем Победы в рамках международного проекта «Территория Победы».

«Этот проект позволит вывести экспозиции музеев предприятий и различных организаций на новый уровень, познакомить с ними широчайшую аудиторию. Часто предметы, которые хранятся в подобных коллекциях, видит только ограниченный круг людей, а ведь среди экспонатов могут быть исторические ценности, имеющие огромное значение», – подчеркнула заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

Основное требование к конкурсантам – экспозиция должна быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне.

Прием заявок завершится 31 августа 2020 года. 25 финалистов будут объявлены с 12 по 14 ноября. Планируется, что торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
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