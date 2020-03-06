Музеи предприятий и частные музеи Саратовской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе

просмотров: 83

К участию в нем пригласили музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий, а также частные музеи из всех регионов России. Конкурс проводится Музеем Победы в рамках международного проекта «Территория Победы».«Этот проект позволит вывести экспозиции музеев предприятий и различных организаций на новый уровень, познакомить с ними широчайшую аудиторию. Часто предметы, которые хранятся в подобных коллекциях, видит только ограниченный круг людей, а ведь среди экспонатов могут быть исторические ценности, имеющие огромное значение», – подчеркнула заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.Основное требование к конкурсантам – экспозиция должна быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне.Прием заявок завершится 31 августа 2020 года. 25 финалистов будут объявлены с 12 по 14 ноября. Планируется, что торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.