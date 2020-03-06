6 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 06 марта
Многодетной сотруднице Приволжской железной дороги вручили награду от Союза женщин России
15:14 | 06 марта
Музеи предприятий и частные музеи Саратовской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе
14:20 | 06 марта
Паводок-2020: На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе
13:23 | 06 марта
Саратовстат: 43% женщин в Саратовской области готовы к материнству
12:30 | 06 марта
Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
11:35 | 06 марта
В регионах России пройдут образовательные «школы» для волонтеров
10:40 | 06 марта
Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно
09:48 | 06 марта
Сегодня на Волжской состоятся «Литературные чтения в Саратове»
09:00 | 06 марта
Преподаватели консерватории провели мастер-класс для концертмейстеров детских школ искусств
22:49 | 05 марта
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Первый дан на пути к гармонии
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Паводок-2020: На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе

Новости


На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе:

- в реке Медведица в н.п. Атаевка вода спала на 5 см (мост по-прежнему закрыт). Угрозы подтопления населённого пункта нет (расстояние до ближайших домов - 3 км, находятся на возвышенности). Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района.

- мост соединяющий н.п. Невежкино и н.п Белое Озеро не перелит, но движение закрыто. Угрозы подтопления населённого пункта нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района.

Проводится мониторинг, организована работа оперативной группы.