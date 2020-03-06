Паводок-2020: На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе
На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе:
- в реке Медведица в н.п. Атаевка вода спала на 5 см (мост по-прежнему закрыт). Угрозы подтопления населённого пункта нет (расстояние до ближайших домов - 3 км, находятся на возвышенности). Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района.
- мост соединяющий н.п. Невежкино и н.п Белое Озеро не перелит, но движение закрыто. Угрозы подтопления населённого пункта нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района.
Проводится мониторинг, организована работа оперативной группы.