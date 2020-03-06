Саратовстат: 43% женщин в Саратовской области готовы к материнству

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По данным за 2019 год всего в нашем регионе проживает 1,3 млн. женщин или 54% от общей численности населения. Средний возраст женщин в Саратовской области составляет 44 года.Как и мужчины, дамы выбирают жизнь в городах – 77% женщин проживает именно в них. 43% жительниц Саратовской области по данным за 2019 год находятся в репродуктивном возрасте (15-49 лет). 28 лет – это средний возраст матери при рождении ребенка в 2018 году.На момент предыдущей Всероссийской переписи населения 2010 года, 46% женщин в Саратовской области в возрасте от 16 лет и старше состояли в зарегистрированном браке, 7% находились в «гражданском» союзе, еще 15% - никогда не состояли в браке, а 32% - были разведены или овдовели. Более свежую информацию о социальном статусе, и возрастно-половом составе населения Саратовской губернии позволит выяснить грядущая Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 1 по 31 октября этого года.