6 марта 2020 ПЯТНИЦА
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16:00 | 06 марта
Многодетной сотруднице Приволжской железной дороги вручили награду от Союза женщин России
15:14 | 06 марта
Музеи предприятий и частные музеи Саратовской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе
14:20 | 06 марта
Паводок-2020: На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе
13:23 | 06 марта
Саратовстат: 43% женщин в Саратовской области готовы к материнству
12:30 | 06 марта
Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
11:35 | 06 марта
В регионах России пройдут образовательные «школы» для волонтеров
10:40 | 06 марта
Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно
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Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»

Новости


Сегодня, 5 марта, прошла торжественная церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020».

В конкурсе приняли участие 12 педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, стаж работы которых от 3 лет до 20 лет. Среди них учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского и французского языков, истории и обществознания, физики и информатики, музыки, физкультуры и ОБЖ.

Участники прошли множество конкурсных испытаний: от написания эссе и до защиты методической идеи, образовательного проекта и показа открытого урока.

На церемонии, которая проходила в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Аврора», главой Саратова Михаилом Исаевым были объявлены имена призеров и победителя.

«Учителем года» стала Людмила Янковская, учитель русского языка и литературы МОУ Восточно – Европейский лицей; второе место заняла Людмила Сильнова, учитель истории и обществознания МАОУ «Инженерный лицей» города Саратова; третье место у Ангелины Новиковой, учителя истории и обществознания МОУ «Гимназия № 89».

Они получили денежные премии от главы муниципального образования «Город Саратов» и памятные призы.

Победитель представит город Саратов на областном этапе конкурса.