Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
Сегодня, 5 марта, прошла торжественная церемония закрытия городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020».
В конкурсе приняли участие 12 педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, стаж работы которых от 3 лет до 20 лет. Среди них учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского и французского языков, истории и обществознания, физики и информатики, музыки, физкультуры и ОБЖ.
Участники прошли множество конкурсных испытаний: от написания эссе и до защиты методической идеи, образовательного проекта и показа открытого урока.
На церемонии, которая проходила в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Аврора», главой Саратова Михаилом Исаевым были объявлены имена призеров и победителя.
«Учителем года» стала Людмила Янковская, учитель русского языка и литературы МОУ Восточно – Европейский лицей; второе место заняла Людмила Сильнова, учитель истории и обществознания МАОУ «Инженерный лицей» города Саратова; третье место у Ангелины Новиковой, учителя истории и обществознания МОУ «Гимназия № 89».
Они получили денежные премии от главы муниципального образования «Город Саратов» и памятные призы.
Победитель представит город Саратов на областном этапе конкурса.