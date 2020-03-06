6 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 06 марта
Многодетной сотруднице Приволжской железной дороги вручили награду от Союза женщин России
15:14 | 06 марта
Музеи предприятий и частные музеи Саратовской области пригласили к участию во всероссийском конкурсе
14:20 | 06 марта
Паводок-2020: На контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области остаются два низководных моста в Лысогорском районе
13:23 | 06 марта
Саратовстат: 43% женщин в Саратовской области готовы к материнству
12:30 | 06 марта
Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2020»
11:35 | 06 марта
В регионах России пройдут образовательные «школы» для волонтеров
10:40 | 06 марта
Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно
09:48 | 06 марта
Сегодня на Волжской состоятся «Литературные чтения в Саратове»
09:00 | 06 марта
Преподаватели консерватории провели мастер-класс для концертмейстеров детских школ искусств
22:49 | 05 марта
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В регионах России пройдут образовательные «школы» для волонтеров

Новости


В 2020 году Ассоциация волонтерских центров запускает проект по внедрению единых стандартов при подготовке волонтеров.

Этим летом, на базе ресурсных и волонтерских центров, будут проведены образовательные «школы» волонтеров, реализующие программы по направлениям подготовки «основы добровольческой деятельности» и «координатор волонтерских программ».

Для многих волонтерских центров нашей страны актуален вопрос привлечения специалистов-экспертов и тренеров, проведения обучающих мероприятий для добровольцев. Однако отсутствие единых стандартов разработки образовательных программ негативно влияет на уровень подготовки волонтеров и качество реализуемых мероприятий.

АВЦ собирает предложения по включению блоков в образовательные программы по направлениям подготовки «основы добровольческой деятельности» и «координатор волонтерских программ» со стороны некоммерческих организаций, волонтерских сообществ, и образовательных организаций.

По итогам образовательного проекта будет создан экспертный пул для подготовки сертифицированных тренеров, что позволит тиражировать опыт реализации проекта на территории всех субъектов нашей страны. Принять участие могут все активные граждане, тренеры неформального образования, представители НКО, волонтерских центров ВУЗов и ССУЗов, а также эксперты в сфере организации добровольческой деятельности в возрасте от 18 до 55 лет.
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