В регионах России пройдут образовательные «школы» для волонтеров

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Этим летом, на базе ресурсных и волонтерских центров, будут проведены образовательные «школы» волонтеров, реализующие программы по направлениям подготовки «основы добровольческой деятельности» и «координатор волонтерских программ».Для многих волонтерских центров нашей страны актуален вопрос привлечения специалистов-экспертов и тренеров, проведения обучающих мероприятий для добровольцев. Однако отсутствие единых стандартов разработки образовательных программ негативно влияет на уровень подготовки волонтеров и качество реализуемых мероприятий.АВЦ собирает предложения по включению блоков в образовательные программы по направлениям подготовки «основы добровольческой деятельности» и «координатор волонтерских программ» со стороны некоммерческих организаций, волонтерских сообществ, и образовательных организаций.По итогам образовательного проекта будет создан экспертный пул для подготовки сертифицированных тренеров, что позволит тиражировать опыт реализации проекта на территории всех субъектов нашей страны. Принять участие могут все активные граждане, тренеры неформального образования, представители НКО, волонтерских центров ВУЗов и ССУЗов, а также эксперты в сфере организации добровольческой деятельности в возрасте от 18 до 55 лет.