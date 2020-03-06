6 марта 2020 ПЯТНИЦА
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Материнский капитал будет оформляться семьям проактивно

Новости


Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в программу материнского капитала.

Поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а также продлевают срок действия программы.

Одним из главных нововведений стало распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466,6 тысяч рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тысяч рублей и таким образом составляет 616,6 тысяч рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

Начиная 2021 года, оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому порядку, будет отводиться не больше 5 рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше 10 рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 15 и 20 рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это 15 рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня оказывает соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, Пенсионный фонд с середины апреля приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
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