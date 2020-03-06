Сегодня на Волжской состоятся «Литературные чтения в Саратове»
В преддверии Международного женского дня, в пятницу, 6 марта, движение «Творческая молодежь» проведет у трамвая «Семен» на улице Волжской акцию «Литературные чтения в Саратове».
На акции по традиции будет работать «Открытый микрофон» и любой желающий сможет поделиться своим творчеством с окружающими. Также саратовцы услышат стихи известной саратовской поэтессы Риммы Беляковой, которая выступит перед горожанами.
Организаторы пообещали подарить саратовчанкам около 500 тюльпанов, а также и прочесть для них собственные стихи и произведения русской классической литературы.
Мероприятие начнется в 17.00.