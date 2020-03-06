Преподаватели консерватории провели мастер-класс для концертмейстеров детских школ искусств
4 марта 2020 года в Саратовском областном учебно-методическом центре прошли мастер-классы ведущих педагогов кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Ольги Надольской и Эвелины Зориной.
Мастер-классы стали своеобразным подарком к празднику 8 Марта для 15 очаровательных концертмейстеров-пианисток из детских школ искусств Саратова, Энгельса, Татищева, Красного Кута.
Да и сами ведущие стали как настоящий подарок – артистичные, утонченные, вдохновенные, профессионалы своего дела, они показали высший класс музыкально-педагогического мастерства, с большим тактом и глубоким знанием дела объясняя концертмейстерам и иллюстраторам сложнейшие нюансы работы над произведениями.
На занятии были проанализированы особенности работы концертмейстеров и исполнителей на духовых, струнных оркестровых и струнных народных инструментах и даны ценные практические рекомендации. Особый интерес вызвала у слушателей работа концертмейстеров с вокалистами.