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Преподаватели консерватории провели мастер-класс для концертмейстеров детских школ искусств

Новости


4 марта 2020 года в Саратовском областном учебно-методическом центре прошли мастер-классы ведущих педагогов кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Ольги Надольской и Эвелины Зориной.

Мастер-классы стали своеобразным подарком к празднику 8 Марта для 15 очаровательных концертмейстеров-пианисток из детских школ искусств Саратова, Энгельса, Татищева, Красного Кута.

Да и сами ведущие стали как настоящий подарок – артистичные, утонченные, вдохновенные, профессионалы своего дела, они показали высший класс музыкально-педагогического мастерства, с большим тактом и глубоким знанием дела объясняя концертмейстерам и иллюстраторам сложнейшие нюансы работы над произведениями.

На занятии были проанализированы особенности работы концертмейстеров и исполнителей на духовых, струнных оркестровых и струнных народных инструментах и даны ценные практические рекомендации. Особый интерес вызвала у слушателей работа концертмейстеров с вокалистами.
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