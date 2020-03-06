ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март

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Наиболее частая зарплата в вакансиях сайта (модальная) составляет 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в феврале достигла отметки 39 057 рублей, увеличившись на 234 рубля. Если не брать в расчет столичные зарплаты, то в регионах РФ средняя зарплата составляет 37 036 рублей.В марте текущего года, как предсказывает ГородРабот.ру, средняя зарплата вырастет до 40 600 рублей. Прогноз осуществляется без учета сезонных колебаний по методу экспоненциального сглаживания. Эксперты портала отмечают, что в России наиболее популярна категория зарплат по договоренности (32,8% вакансий сайта). Далее по убывающей зарплаты в вакансиях расположились следующим образом: от 25 000 до 40 000 рублей ‒ 19,1%; от 15 000 до 25 000 рублей ‒ 15,8%; от 40 000 до 60 000 рублей ‒ 13,6%; от 60 000 до 100 000 рублей ‒ 9,4%; до 15 000 рублей ‒ 6,9%.