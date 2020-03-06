6 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
22:49 | 05 марта
ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март
22:05 | 05 марта
«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС
21:56 | 05 марта
Заявить о себе в рамках премии Successful Ladies Awards-2020 могут талантливые женщины
20:15 | 05 марта
Международная выставка индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020 пройдет в Москве
20:12 | 05 марта
Рост рынка малоэтажного строительства тормозит несовершенство законодательства
17:30 | 05 марта
Участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к юбилею Великой Победы
16:43 | 05 марта
В честь юбилея Великой Победы Областная специальная библиотека для слепых» провела акцию «Читаем вслух!»
15:50 | 05 марта
Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года
14:55 | 05 марта
Житель Пугачевского района незаконно снял деньги с карты умершего соседа
14:09 | 05 марта
Из-за угрозы паводка в Лысогорском районе закрыты два моста
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март

Новости
Специалисты системы поиска вакансий ГородРабот.ру проанализировали на основе 2,4 млн вакансий сайта среднюю зарплату в России в феврале 2020 года и дали прогноз на март.
ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март

Наиболее частая зарплата в вакансиях сайта (модальная) составляет 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в феврале достигла отметки 39 057 рублей, увеличившись на 234 рубля. Если не брать в расчет столичные зарплаты, то в регионах РФ средняя зарплата составляет 37 036 рублей.
В марте текущего года, как предсказывает ГородРабот.ру, средняя зарплата вырастет до 40 600 рублей. Прогноз осуществляется без учета сезонных колебаний по методу экспоненциального сглаживания. Эксперты портала отмечают, что в России наиболее популярна категория зарплат по договоренности (32,8% вакансий сайта). Далее по убывающей зарплаты в вакансиях расположились следующим образом: от 25 000 до 40 000 рублей ‒ 19,1%; от 15 000 до 25 000 рублей ‒ 15,8%; от 40 000 до 60 000 рублей ‒ 13,6%; от 60 000 до 100 000 рублей ‒ 9,4%; до 15 000 рублей ‒ 6,9%.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код