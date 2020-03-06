ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март
Специалисты системы поиска вакансий ГородРабот.ру проанализировали на основе 2,4 млн вакансий сайта среднюю зарплату в России в феврале 2020 года и дали прогноз на март.
Наиболее частая зарплата в вакансиях сайта (модальная) составляет 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в феврале достигла отметки 39 057 рублей, увеличившись на 234 рубля. Если не брать в расчет столичные зарплаты, то в регионах РФ средняя зарплата составляет 37 036 рублей.
В марте текущего года, как предсказывает ГородРабот.ру, средняя зарплата вырастет до 40 600 рублей. Прогноз осуществляется без учета сезонных колебаний по методу экспоненциального сглаживания. Эксперты портала отмечают, что в России наиболее популярна категория зарплат по договоренности (32,8% вакансий сайта). Далее по убывающей зарплаты в вакансиях расположились следующим образом: от 25 000 до 40 000 рублей ‒ 19,1%; от 15 000 до 25 000 рублей ‒ 15,8%; от 40 000 до 60 000 рублей ‒ 13,6%; от 60 000 до 100 000 рублей ‒ 9,4%; до 15 000 рублей ‒ 6,9%.
Наиболее частая зарплата в вакансиях сайта (модальная) составляет 30 тысяч рублей. Средняя зарплата в феврале достигла отметки 39 057 рублей, увеличившись на 234 рубля. Если не брать в расчет столичные зарплаты, то в регионах РФ средняя зарплата составляет 37 036 рублей.
В марте текущего года, как предсказывает ГородРабот.ру, средняя зарплата вырастет до 40 600 рублей. Прогноз осуществляется без учета сезонных колебаний по методу экспоненциального сглаживания. Эксперты портала отмечают, что в России наиболее популярна категория зарплат по договоренности (32,8% вакансий сайта). Далее по убывающей зарплаты в вакансиях расположились следующим образом: от 25 000 до 40 000 рублей ‒ 19,1%; от 15 000 до 25 000 рублей ‒ 15,8%; от 40 000 до 60 000 рублей ‒ 13,6%; от 60 000 до 100 000 рублей ‒ 9,4%; до 15 000 рублей ‒ 6,9%.