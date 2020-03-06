«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС
Новосибирская «Балтика» приняла участие в февральском форуме, организованном Центром развития карьеры Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).
На мероприятии состоялась презентация компании для молодых специалистов с целью познакомить студентов старших курсов с возможностями построения карьеры и стажировок.
Представители пивоварни представили студентам программу молодых талантов «Звезды “Балтики”». Ее участником могут стать студенты, которые планируют работать в сфере продаж, маркетинга, финансов, логистики, управления персоналом, IT или корпоративных коммуникаций. Необходимо хорошо знать английский язык и иметь желание оперативно включиться в интересные и сложные проекты. Специалисты «Балтики» провели для слушателей викторину «Насколько хорошо ты знаешь “Балтику?”» и логистическую игру «Балтика. Симуляция процесса поставок».
По словам HR бизнес-партнера по операционной деятельности дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» Татьяны Малмыковой, «Балтика» посчитала важным участие в Первом карьерном форуме СГУПС, поскольку заинтересована в пополнении штата молодыми и талантливыми специалистами.
На мероприятии состоялась презентация компании для молодых специалистов с целью познакомить студентов старших курсов с возможностями построения карьеры и стажировок.
Представители пивоварни представили студентам программу молодых талантов «Звезды “Балтики”». Ее участником могут стать студенты, которые планируют работать в сфере продаж, маркетинга, финансов, логистики, управления персоналом, IT или корпоративных коммуникаций. Необходимо хорошо знать английский язык и иметь желание оперативно включиться в интересные и сложные проекты. Специалисты «Балтики» провели для слушателей викторину «Насколько хорошо ты знаешь “Балтику?”» и логистическую игру «Балтика. Симуляция процесса поставок».
По словам HR бизнес-партнера по операционной деятельности дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» Татьяны Малмыковой, «Балтика» посчитала важным участие в Первом карьерном форуме СГУПС, поскольку заинтересована в пополнении штата молодыми и талантливыми специалистами.