6 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
22:49 | 05 марта
ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март
22:05 | 05 марта
«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС
21:56 | 05 марта
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20:15 | 05 марта
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20:12 | 05 марта
Рост рынка малоэтажного строительства тормозит несовершенство законодательства
17:30 | 05 марта
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16:43 | 05 марта
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15:50 | 05 марта
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14:55 | 05 марта
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«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС

Новости
Новосибирская «Балтика» приняла участие в февральском форуме, организованном Центром развития карьеры Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС).
«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС

На мероприятии состоялась презентация компании для молодых специалистов с целью познакомить студентов старших курсов с возможностями построения карьеры и стажировок.
Представители пивоварни представили студентам программу молодых талантов «Звезды “Балтики”». Ее участником могут стать студенты, которые планируют работать в сфере продаж, маркетинга, финансов, логистики, управления персоналом, IT или корпоративных коммуникаций. Необходимо хорошо знать английский язык и иметь желание оперативно включиться в интересные и сложные проекты. Специалисты «Балтики» провели для слушателей викторину «Насколько хорошо ты знаешь “Балтику?”» и логистическую игру «Балтика. Симуляция процесса поставок».
По словам HR бизнес-партнера по операционной деятельности дивизиона операционной логистики и клиентского сервиса «Сибирь и Дальний Восток» Татьяны Малмыковой, «Балтика» посчитала важным участие в Первом карьерном форуме СГУПС, поскольку заинтересована в пополнении штата молодыми и талантливыми специалистами.

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