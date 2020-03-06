Заявить о себе в рамках премии Successful Ladies Awards-2020 могут талантливые женщины
Стартовал прием заявок на соискание Международной премии Successful Ladies Awards-2020.
Талантливые женщины из любой страны мира, независимо от семейного положения, национальности или возраста, могут претендовать на награду в четырех категориях – творчество, бизнес, спорт и наука. Как ожидается, в этом году количество участниц события преодолеет планку в 2 тысячи человек.
Вдохновить женщин на открытие своего дела и развитие в самых разных сферах деятельности – главная цель премии, организатором которой является Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Торжественная церемония вручения премии пройдет 30 сентября 2020 года в столичном Golden Palace.
Приглашение стать членами жюри мероприятия получили: предприниматели Иван Боровиков, Елена Федорова, Роман Марулиди, главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию Анастасия Витрук, телеведущая канала «Мир» Камила Тилова, певицы Юлия Михальчик и Маргарита Позоян, гимнастка Яна Батыршина, коуч Ольга Копылова и другие.
Талантливые женщины из любой страны мира, независимо от семейного положения, национальности или возраста, могут претендовать на награду в четырех категориях – творчество, бизнес, спорт и наука. Как ожидается, в этом году количество участниц события преодолеет планку в 2 тысячи человек.
Вдохновить женщин на открытие своего дела и развитие в самых разных сферах деятельности – главная цель премии, организатором которой является Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой. Торжественная церемония вручения премии пройдет 30 сентября 2020 года в столичном Golden Palace.
Приглашение стать членами жюри мероприятия получили: предприниматели Иван Боровиков, Елена Федорова, Роман Марулиди, главный редактор журнала «Fresh» Алена Александрова, международный эксперт по маркетингу и стратегическому развитию Анастасия Витрук, телеведущая канала «Мир» Камила Тилова, певицы Юлия Михальчик и Маргарита Позоян, гимнастка Яна Батыршина, коуч Ольга Копылова и другие.