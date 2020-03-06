Международная выставка индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020 пройдет в Москве
На ВДНХ в столице готовится к открытию 22-я Международная выставка аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020.
Мероприятие, организатором которого выступает Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), состоится с 12 по 14 марта. Его участниками станут порядка 200 компаний из более чем 20 стран мира, они продемонстрируют главные направления индустрии развлечений сегодня.
Событие привлечет интерес более 4000 профессионалов, работающих в сфере развлечений. Они также обсудят наиболее актуальные вопросы и проблемы развлекательного бизнеса на Деловом форуме, примут участие в мастер-классах и тренингах ведущих экспертов России и зарубежья.
В ходе РАППА ЭКСПО-2020 также пройдет церемония вручения международной премии за достижения в индустрии развлечений «Golden Pony Awards Moscow-2020». Награды удостоятся лучшие аквапарки, развлекательные центры и парки РФ и стран СНГ.
Мероприятие, организатором которого выступает Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), состоится с 12 по 14 марта. Его участниками станут порядка 200 компаний из более чем 20 стран мира, они продемонстрируют главные направления индустрии развлечений сегодня.
Событие привлечет интерес более 4000 профессионалов, работающих в сфере развлечений. Они также обсудят наиболее актуальные вопросы и проблемы развлекательного бизнеса на Деловом форуме, примут участие в мастер-классах и тренингах ведущих экспертов России и зарубежья.
В ходе РАППА ЭКСПО-2020 также пройдет церемония вручения международной премии за достижения в индустрии развлечений «Golden Pony Awards Moscow-2020». Награды удостоятся лучшие аквапарки, развлекательные центры и парки РФ и стран СНГ.