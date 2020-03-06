6 марта 2020 ПЯТНИЦА
Новости
22:49 | 05 марта
ГородРабот.ру оценил размер средней зарплаты по РФ в феврале и дал прогноз на март
22:05 | 05 марта
«Балтика» презентовала программу молодых талантов на Первом карьерном форуме СГУПС
21:56 | 05 марта
Заявить о себе в рамках премии Successful Ladies Awards-2020 могут талантливые женщины
20:15 | 05 марта
Международная выставка индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020 пройдет в Москве
20:12 | 05 марта
Рост рынка малоэтажного строительства тормозит несовершенство законодательства
17:30 | 05 марта
Участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к юбилею Великой Победы
16:43 | 05 марта
В честь юбилея Великой Победы Областная специальная библиотека для слепых» провела акцию «Читаем вслух!»
15:50 | 05 марта
Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года
14:55 | 05 марта
Житель Пугачевского района незаконно снял деньги с карты умершего соседа
14:09 | 05 марта
Из-за угрозы паводка в Лысогорском районе закрыты два моста
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
Подробнее
Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
Подробнее
«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
Подробнее
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Международная выставка индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020 пройдет в Москве

Новости
На ВДНХ в столице готовится к открытию 22-я Международная выставка аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020.
Международная выставка индустрии развлечений РАППА ЭКСПО-2020 пройдет в Москве

Мероприятие, организатором которого выступает Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА), состоится с 12 по 14 марта. Его участниками станут порядка 200 компаний из более чем 20 стран мира, они продемонстрируют главные направления индустрии развлечений сегодня.
Событие привлечет интерес более 4000 профессионалов, работающих в сфере развлечений. Они также обсудят наиболее актуальные вопросы и проблемы развлекательного бизнеса на Деловом форуме, примут участие в мастер-классах и тренингах ведущих экспертов России и зарубежья.
В ходе РАППА ЭКСПО-2020 также пройдет церемония вручения международной премии за достижения в индустрии развлечений «Golden Pony Awards Moscow-2020». Награды удостоятся лучшие аквапарки, развлекательные центры и парки РФ и стран СНГ.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код