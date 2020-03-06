Рост рынка малоэтажного строительства тормозит несовершенство законодательства
Сегмент малоэтажного строительства, имея значительные резервы для роста, развивается не слишком активно, как ожидалось.
Тимур Дасаев, руководитель компании «Дачный сезон» считает, что несовершенство законодательной базы тормозит процесс увеличения доли малоэтажного строительства, которая в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года, должна в ближайшее время составить до 70%.
В числе факторов, замедляющих рост сегмента – отсутствие лояльной кредитной политики, сложные процедуры привлечения иностранной рабочей силы, непрозрачность вопросов с выделением земли, статусом участков. По мнению Тимура Дасаева, в стране нет учреждения, которое бы курировало вопросы комплексной социальной политики в области малоэтажного строительства, нет конкуренции с многоэтажными объектами.
Решение проблемы – в снижении административных барьеров, сокращении стоимости стройматериалов за счет использования передовых технологий строительства, развитие рынков местных строительных материалов, преодоление дефицита земельных участков, неразвитости инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, создание профильной ассоциации, отмечает эксперт.
Тимур Дасаев, руководитель компании «Дачный сезон» считает, что несовершенство законодательной базы тормозит процесс увеличения доли малоэтажного строительства, которая в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года, должна в ближайшее время составить до 70%.
В числе факторов, замедляющих рост сегмента – отсутствие лояльной кредитной политики, сложные процедуры привлечения иностранной рабочей силы, непрозрачность вопросов с выделением земли, статусом участков. По мнению Тимура Дасаева, в стране нет учреждения, которое бы курировало вопросы комплексной социальной политики в области малоэтажного строительства, нет конкуренции с многоэтажными объектами.
Решение проблемы – в снижении административных барьеров, сокращении стоимости стройматериалов за счет использования передовых технологий строительства, развитие рынков местных строительных материалов, преодоление дефицита земельных участков, неразвитости инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, создание профильной ассоциации, отмечает эксперт.