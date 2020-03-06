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Участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к юбилею Великой Победы

Новости


Накануне 9 мая, в апреле-мае текущего года в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отдельные категории граждан получат единовременную выплату.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;
вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплату в размере 50 тысяч рублей получат:
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Специально обращаться в районное управление ПФР для получения выплат не нужно, они будут установлены в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. Если гражданин является получателем пенсии только по линии какого-либо силового ведомства, то единовременная выплата будет выплачена этим ведомством.

Если у гражданина имеется несколько оснований для выплаты, то он получит одну выплату большего размера.
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