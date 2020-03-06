Участники Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты к юбилею Великой Победы

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Выплату в размере 75 тысяч рублей получат:инвалиды Великой Отечественной войны;участники Великой Отечественной войны;лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.Выплату в размере 50 тысяч рублей получат:лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.Специально обращаться в районное управление ПФР для получения выплат не нужно, они будут установлены в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. Если гражданин является получателем пенсии только по линии какого-либо силового ведомства, то единовременная выплата будет выплачена этим ведомством.Если у гражданина имеется несколько оснований для выплаты, то он получит одну выплату большего размера.