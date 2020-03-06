В честь юбилея Великой Победы Областная специальная библиотека для слепых» провела акцию «Читаем вслух!»

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Поэма «Василий Тёркин» выбрана не случайно: в 2020 году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 110 лет со дня рождения автора этого произведения А. Т. Твардовского и 75 лет со дня написания книги. Константин Симонов говорил, что «это – лучшее из всего написанного о войне на войне».Ведущая мероприятия Марина Мартынова познакомила читателей с биографией Александра Твардовского, раскрыла образ главного героя произведения – Василия Тёркина.Поэму «Василий Тёркин» читали сотрудники библиотеки. Заведующий сектором по выпуску изданий для слепых и слабовидящих Геннадий Генералов прочитал главу «О награде», напечатанную в книге рельефно-точечным шрифтом Брайля. Заведующая сектором «говорящая книга» Дарья Клименко прочла главу «От автора» из издания укрупнённым шрифтом, волонтёры СГУ имени Н. Г. Чернышевского Инга Савина, Аделина Федянова, Яна Шпилёва, а также постоянный помощник библиотеки Людмила Платонова прочли для присутствующих главы из изданий плоскопечатным шрифтом.Участниками акции стали читатели библиотеки, учащиеся ГБОУ СО «Школа -интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Саратова», МОУ «СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов имени В. П. Тихонова» Фрунзенского района г. Саратова», волонтёры СГУ имени Н. Г. Чернышевского.