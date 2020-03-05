5 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:43 | 05 марта
В честь юбилея Великой Победы Областная специальная библиотека для слепых» провела акцию «Читаем вслух!»
15:50 | 05 марта
Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года
14:55 | 05 марта
Житель Пугачевского района незаконно снял деньги с карты умершего соседа
14:09 | 05 марта
Из-за угрозы паводка в Лысогорском районе закрыты два моста
13:17 | 05 марта
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13% в январе-феврале
12:30 | 05 марта
В Саратове пройдет конкурс «Сохраним народные традиции»
11:39 | 05 марта
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10:47 | 05 марта
В Центральной городской библиотеке прошел фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет!»
09:52 | 05 марта
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Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года

Новости


Сегодня, 5 марта, сотрудники городского управления муниципального контроля совместно с районной администрацией проверили рекламные конструкции торговых помещений в центре города на ул. Чапаева.

Напомним, по поручению главы Саратова Михаила Исаева в областном центре проходят рейдовые мероприятия по выявлению фактов несоответствия вывесок магазинов Правилам благоустройства, принятым в 2018 году. В соответствии с ними предприниматели должны были заменить несоответствующие рекламные конструкции. Но часть коммерсантов так и не переоформила фасады и вывески своих магазинов.
В декабре прошлого года вступили в силу изменения в областной закон, позволяющие применять меры административного воздействия к владельцам и арендаторам помещений, где рекламные конструкции не соответствуют дизайн-коду.
Превышение допустимых размеров вывесок магазинов сегодня были выявлены на ул. Чапаева. Сегодня были обследованы 11 объектов, на всех выявлены нарушения. В первый раз предпринимателям будет вынесено предупреждение. На добровольное изменение вывески у них будет полтора месяца. Если за это время не будут предприняты действия по приведению рекламных конструкций в соответствие с Правилами, то бизнесменам грозит штраф.
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