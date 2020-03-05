Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года

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Напомним, по поручению главы Саратова Михаила Исаева в областном центре проходят рейдовые мероприятия по выявлению фактов несоответствия вывесок магазинов Правилам благоустройства, принятым в 2018 году. В соответствии с ними предприниматели должны были заменить несоответствующие рекламные конструкции. Но часть коммерсантов так и не переоформила фасады и вывески своих магазинов.В декабре прошлого года вступили в силу изменения в областной закон, позволяющие применять меры административного воздействия к владельцам и арендаторам помещений, где рекламные конструкции не соответствуют дизайн-коду.Превышение допустимых размеров вывесок магазинов сегодня были выявлены на ул. Чапаева. Сегодня были обследованы 11 объектов, на всех выявлены нарушения. В первый раз предпринимателям будет вынесено предупреждение. На добровольное изменение вывески у них будет полтора месяца. Если за это время не будут предприняты действия по приведению рекламных конструкций в соответствие с Правилами, то бизнесменам грозит штраф.