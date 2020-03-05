Житель Пугачевского района незаконно снял деньги с карты умершего соседа

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Денежные средства в размере около 16 тысяч рублей были пенсией покойника, а незаконное их снятие обнаружили сотрудники районного управления пенсионного фонда, после чего обратились в полицию.Обстоятельства произошедшего установили сотрудники уголовного розыска. Держатель карты, житель с.Малая Таволожка скончался в больнице. В медучреждение этого 65-летнего одинокого мужчину на скорой отправлял живущий на этой же улице 46-летний приятель. Он же, по просьбе врачей, доставил в больницу паспорт скончавшегося вскоре пациента для оформления документов о смерти. Как выяснилось, в паспорте была и та самая банковская карта пенсионера, а также пин-код к ней. Сосед подозревается в том, что не устоял перед искушением и в период с 04.12.2019 по 30.12.2019 снял деньги в банкомате, в результате «обогатившись» на 15 тысяч 900 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г" ч.3 ст.158 УК РФ. Мера пресечения подозреваемому избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Полиция предостерегает от подобных действий. Сведения о смерти, как правило, поступают в ПФР после формирования выплатных документов, на банковский счет умершего пенсионера ошибочно перечисляется пенсия, не положенная к зачислению. После чего деньги могут быть сняты кем-то, имеющим доступ к картам получателей пенсии и владеющим информацией о ПИН-коде. Надо понимать, что снятие вышеуказанных сумм кем-либо, в том числе наследниками, является неправомерным и наказуемым. За подобные деяния придется отвечать как за уголовное преступление.