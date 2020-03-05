Из-за угрозы паводка в Лысогорском районе закрыты два моста
Вчера, 4 марта, в результате повышения уровня грунтовых вод произошел подъем уровня воды в р. Медведица, оказался перелит низководный мост в н.п. Атаевка Лысогорского района.
Перелив моста составляет 15 см. Мост железобетонный, ширина 7 м, длина 20 м. Угрозы подтопления населённого пункта нет (расстояние до ближайших домов - 3 км, находятся на возвышенности).
Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района. Проводится мониторинг подтопленной территории, организованна работа оперативной группы. При необходимости будет организована лодочная переправа силами администрации Лысогорского района.
Еще одна ситуация стоит на контроле Главного управления МЧС России по Саратовской области в Лысогорском районе. В результате повышения уровня грунтовых вод произошел подъем уровня воды в р. Медведица, есть угроза перелива низководного моста в н.п. Невежкино Лысогорского района. Мост соединяет н.п. Невежкино и н.п Белое Озеро Лысогорского муниципального района. Перелива моста нет, но движение закрыто. Мост железобетонный, покрытие асфальтное, ширина 7 м, длина 20 м. Угрозы подтопления населённого пункта нет. Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовой объездной путь через с. Симоновка Калининского района. Проводится мониторинг подтопленной территории, организованна работа оперативной группы.