5 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13% в январе-феврале

Новости


По оперативной информации, в январе-феврале 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 12 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,2% и составило 8,9 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 198 тыс. тонн грузов (+22%), в том числе:
– химикатов и соды – 4,5 тыс. ДФЭ (+12,6% к уровню 2019 года);
– цветных металлов – 1,1 тыс. (рост в 12 раз);
– промышленных товаров народного потребления – 0,85 тыс. (рост в 3 раза);
– черных металлов – 0,66 тыс. (-32,5%);
– продовольственных товаров – 0,62 тыс. (+16,9%);
– метизов – 0,28 тыс. (рост в 2 раза);
– нефти и нефтепродуктов – 0,31 тыс. (+42,2%).

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).
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