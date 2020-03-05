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В Саратове пройдет конкурс «Сохраним народные традиции»

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В Саратове впервые пройдет областной конкурс среди мастеров и художников декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства «Сохраним народные традиции».

В рамках мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения великой певицы ХХ века Лидии Руслановой Саратовский областной центр народного творчества, носящий ее имя, объявляет областной конкурс среди мастеров и художников декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства «Сохраним народные традиции».

Конкурс будет проводится с февраля по октябрь 2020 года. В нем могут принять участие художники-любители, фотохудожники, графики, живописцы, скульпторы, а также народные и самодеятельные мастера декоративно-прикладного искусства в четырех возрастных категориях:

Детская категория – от 10 до 14 лет;

Юношеская категория – от 14 до 18 лет;

Молодежная категория – от 18 до 23 лет;

Старшая категория – старше 23 лет;

На конкурс могут быть представлены произведения, посвященные творчеству Л.А.Руслановой, отражающие эпоху, сюжеты, связанные с ее творчеством, военную и послевоенную жизнь певицы.

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, специальными дипломами и дипломами участников.

Завершится конкурс финальной выставкой, которую можно будет увидеть с 26 по 30 октября 2020 года в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой в рамках проведения X Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой.

Работы победителей конкурса будут выставлены на сайте Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой и будут экспонироваться в областных учреждениях культуры и искусства до конца 2020 года.

Подробная информация по телефонам: 44-16-90 (отдел ДПИ) и на сайте Центра творчества.