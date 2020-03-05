Талисманом Всероссийской переписи населения-2020 станет цыпа

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Всего было представлено около 900 вариантов талисмана будущей переписи из 74 регионов нашей страны. Скорость и легкость станут особенностями будущей цифровой переписи населения. Участники конкурса отметили эту специфику и представили множество ярких работ. Заботливые аисты, мудрые филины, зовущие в неведомую даль жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони в яблоках и другие персонажи были достойны стать символом будущей переписи. Но победитель конкурса должен быть один, и им стала птичка «Цыпа ВиПиН», автором которой является архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim. Именно его работу жюри конкурса признало лучшим вариантом талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Его ожидает денежный приз в размере 60 тысяч рублей.«Среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых: совы, голуби, воробьи и даже жар-птица. Птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020», — отметил председатель жюри конкурса, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.Саратовстат напоминает, что Всероссийская перепись населения пройдет в Саратовской области и по всей стране с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.