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В Центральной городской библиотеке прошел фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет!»

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В Центральной городской библиотеке прошел фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет!»

Перед гостями выступил лауреат IV Всероссийского конкурса «Святая Русь», ансамбль народной песни «Благодать».

В Центральной городской библиотеке состоялся веселый фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет!», посвященный проводам зимы и встрече весны.

Праздничную программу подготовили и провели участники ансамбля народной песни «Благодать». Художественный руководитель - кандидат искусствоведения, профессор ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В.Собинова» Ирина Львовна Егорова.

Открыла мероприятие директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Саратова», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Михайловна Кононенко. Она поздравила гостей с праздником.

Об истории и традициях празднования Масленицы на Руси рассказала Ирина Львовна Егорова. Участники ансамбля народной песни «Благодать» познакомили присутствующих с названиями и обычаями каждого дня масленичной недели, исполнили частушки, русские народные песни «По зеленой роще», «Было у тещеньки семеро зятьев», «Вы, блины мои, блины» и другие.

Присутствующие с удовольствием подпевали артистам, водили хороводы, отгадывали загадки, воодушевленно участвовали в конкурсах и играх.

Насыщенная программа позволила гостям окунуться в атмосферу старинного праздника, зарядиться энергией и задором, узнать много нового и интересного об истории и культуре русского народа.

Гости мероприятия смогли ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Дорогая гостья, Масленица!», на которой были представлены книги об истории, традиционных и обрядах этого веселого праздника.