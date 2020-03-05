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В рамках Саратовского международного органного фестиваля с сольным концертом выступит Тео Йеллема

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В рамках Саратовского международного органного фестиваля с сольным концертом выступит Тео Йеллема

9 апреля только в рамках Саратовского международного органного фестиваля состоится сольный концерт мастера органа мирового уровня.

Профессор органа голландской Принц Клаус Консерватории, главный органист знаменитого голландского Собора Богоматери, обладатель почётной серебряной медали за развитие французской музыки, выдающийся органист Северной Голландии Тео Йеллема, по просьбе Фестиваля, исполнит эксклюзивную сольную программу «От Баха до румбы».

Талант маленького Тео обнаружился уже в 5 лет, когда он начал аккомпанировать в протестантской церкви. Он – обладатель почётной премии Гран-При престижного европейского органного конкурса имени Пауля Хофхаймера в Инсбруке. Его прочтение и исполнение музыки — уникальный взгляд современника, основанный на глубоком проникновении в прошлое. Он — несомненно органный аристократ! Его прославленный орган Европы изготовлен Мюллером в далёком 1727 году. Каждый день он садится на органную скамейку, помнящую Моцарта и Генделя, стараясь не уступать им в виртуозности, и с честью выполняет эту непростую задачу. . Тео Йеллема имеет огромную практику, исполняя более 100 концертов во многих странах Европы и Южной Корее, принимая участие в работе жюри десятков международных органных конкурсов.

Для саратовских любителей органа Тео Йеллема исполнит лучшие сочинения И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Мендельсона, Й.У. Штегледера, Антонио ди Кабезона, Абрахама ван ден Керчковеса, Йоганна Людвига Кребса и Питера Планявски.