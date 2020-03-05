5 марта 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:43 | 05 марта
В честь юбилея Великой Победы Областная специальная библиотека для слепых» провела акцию «Читаем вслух!»
15:50 | 05 марта
Свыше 1000 нарушений дизайн-кода выявили сотрудники управления муниципального контроля с начала года
14:55 | 05 марта
Житель Пугачевского района незаконно снял деньги с карты умершего соседа
14:09 | 05 марта
Из-за угрозы паводка в Лысогорском районе закрыты два моста
13:17 | 05 марта
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 13% в январе-феврале
12:30 | 05 марта
В Саратове пройдет конкурс «Сохраним народные традиции»
11:39 | 05 марта
Талисманом Всероссийской переписи населения-2020 станет цыпа
10:47 | 05 марта
В Центральной городской библиотеке прошел фольклорный праздник «Масленица идет, блин да мед несет!»
09:52 | 05 марта
В рамках Саратовского международного органного фестиваля с сольным концертом выступит Тео Йеллема
09:00 | 05 марта
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Девушка лишилась восемнадцати тысяч рублей, поверив сообщению о крупном выигрыше

Новости
Девушка лишилась восемнадцати тысяч рублей, поверив сообщению о крупном выигрыше

Жительнице областного центра в социальной сети пришло сообщение о том, что она выиграла дорогостоящий мобильный телефон.

Чтобы получить гаджет девушке необходимо заплатить 300 рублей за доставку. Доставка была оплачена, однако в ходе переписки с неизвестным выяснилось, что нужно доплатить еще 650 рублей. Девушка перевела деньги на указанные незнакомцем счет и через некоторое время ей позвонила женщина, представившаяся представителем компании-производителя, которая сообщила, что требуется оплатить 4000 за гарантийное обслуживание. Саратовчанка перевела деньги, однако звонившая заявила, что нужно еще раз оплатить ту же сумму, так как произошла задержка в переводе денег, а переплаченная сумма позднее вернется на счет. После очередного перевода денег позвонил мужчина, представившийся курьером, и сообщил, что нужно оплатить государственный налог, так как телефон стоит дорого, и это нужно ему для отчета. Звонивший пообещал, что приедет через час и вернет деньги. Девушка оплатила еще 9000 рублей, однако посылку так и не получила, а на сообщения и звонки никто не отвечал. В общей сложности пострадавшая лишилась почти 18000 рублей.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешёвые вещи и продукты. Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в которой Вы не принимали участие. Если Вам сообщают о крупном выигрыше по SMS и предлагают отправить сообщение или перезвонить по указанному номеру, не делайте этого! Это, как правило, мошенничество!

О фактах мошенничества можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного – 102).