Девушка лишилась восемнадцати тысяч рублей, поверив сообщению о крупном выигрыше

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Чтобы получить гаджет девушке необходимо заплатить 300 рублей за доставку. Доставка была оплачена, однако в ходе переписки с неизвестным выяснилось, что нужно доплатить еще 650 рублей. Девушка перевела деньги на указанные незнакомцем счет и через некоторое время ей позвонила женщина, представившаяся представителем компании-производителя, которая сообщила, что требуется оплатить 4000 за гарантийное обслуживание. Саратовчанка перевела деньги, однако звонившая заявила, что нужно еще раз оплатить ту же сумму, так как произошла задержка в переводе денег, а переплаченная сумма позднее вернется на счет. После очередного перевода денег позвонил мужчина, представившийся курьером, и сообщил, что нужно оплатить государственный налог, так как телефон стоит дорого, и это нужно ему для отчета. Звонивший пообещал, что приедет через час и вернет деньги. Девушка оплатила еще 9000 рублей, однако посылку так и не получила, а на сообщения и звонки никто не отвечал. В общей сложности пострадавшая лишилась почти 18000 рублей.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: не соглашайтесь на приглашения принять участие в розыгрыше призов, купить чудодейственные лекарства, приборы или дешёвые вещи и продукты. Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в которой Вы не принимали участие. Если Вам сообщают о крупном выигрыше по SMS и предлагают отправить сообщение или перезвонить по указанному номеру, не делайте этого! Это, как правило, мошенничество!О фактах мошенничества можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного – 102).