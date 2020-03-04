«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Международному женскому дню
Завтра, 5 марта, в уютном кинозале «На Рижской» в 15.00 состоится показ семейной киноленты «Подкидыш» (6+) режиссера Сергея Васильева.
Эта история о маленькой девочке Наташе, которая потерялась в современном мегаполисе. На пути ей встречается много «доброжелателей», однако искренняя душа девочки и ее доверчивое отношение к окружающим меняет взрослых к лучшему, они вспоминают свое детство и первые радости.
Стоимость 1 билета – 70 руб.
Для гостей кинозала «На Рижской» действует АКЦИЯ – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 человек).