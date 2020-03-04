4 марта 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 04 марта
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Международному женскому дню
16:00 | 04 марта
Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта
15:09 | 04 марта
Аэродромная служба аэропорта «Гагарин» подвела итоги работы в зимние месяцы
14:11 | 04 марта
До конца мая в Саратовской области действует скидка при покупке электронных билетов на пригородные поезда
13:19 | 04 марта
На Театральной площади в пятницу состоится традиционная ярмарка
12:25 | 04 марта
«Городской центр имени П.А. Столыпина» открывает выставку лоскутного шитья
11:37 | 04 марта
В заключительном выездом матче ГК "СГАУ-Саратов" одержал победу
10:40 | 04 марта
В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина впервые прошла научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения
09:49 | 04 марта
В Заводском районе с начала года проверили около 350 объектов торговли
09:00 | 04 марта
В аэропорту «Гагарин» впервые составили «портрет» пассажира
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Международному женскому дню

Новости


Завтра, 5 марта, в уютном кинозале «На Рижской» в 15.00 состоится показ семейной киноленты «Подкидыш» (6+) режиссера Сергея Васильева.

Эта история о маленькой девочке Наташе, которая потерялась в современном мегаполисе. На пути ей встречается много «доброжелателей», однако искренняя душа девочки и ее доверчивое отношение к окружающим меняет взрослых к лучшему, они вспоминают свое детство и первые радости.

Стоимость 1 билета – 70 руб.

Для гостей кинозала «На Рижской» действует АКЦИЯ – 1 бесплатный билет при групповом посещении киносеанса (от 10 человек).