4 марта 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 04 марта
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Международному женскому дню
16:00 | 04 марта
Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта
15:09 | 04 марта
Аэродромная служба аэропорта «Гагарин» подвела итоги работы в зимние месяцы
14:11 | 04 марта
До конца мая в Саратовской области действует скидка при покупке электронных билетов на пригородные поезда
13:19 | 04 марта
На Театральной площади в пятницу состоится традиционная ярмарка
12:25 | 04 марта
«Городской центр имени П.А. Столыпина» открывает выставку лоскутного шитья
11:37 | 04 марта
В заключительном выездом матче ГК "СГАУ-Саратов" одержал победу
10:40 | 04 марта
В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина впервые прошла научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения
09:49 | 04 марта
В Заводском районе с начала года проверили около 350 объектов торговли
09:00 | 04 марта
В аэропорту «Гагарин» впервые составили «портрет» пассажира
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта

Новости
Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта

5 марта с 11:00 до 12:00 на железнодорожном вокзале Саратова пройдет акция «День пассажира». Мероприятие проводится с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения.

В ходе «Дня пассажира» представители Приволжской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, Приволжского филиала АО «ФПК» и пригородной компании АО «Саратовская ППК» будут отвечать на вопросы, связанные с организацией перевозок в пригородном и дальнем сообщении.

Для всех желающих будет организован мастер-класс по использованию мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Пригород». С их помощью можно оплатить билет по безналичному расчёту, а также узнать стоимость проезда, расписание и маршруты следования пассажирских поездов.