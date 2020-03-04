Аэродромная служба аэропорта «Гагарин» подвела итоги работы в зимние месяцы

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Для поддержания годности аэродрома к выполнению взлетно-посадочных операций с декабря по февраль было задействовано 17 единиц спецтехники – автогрейдеры, снегоуборочная спецтехника, тракторы, бульдозеры, погрузчики и фрезерно-роторные снегоуборочные машины.Площадь очищаемой от снега аэродромной территории составляет более 391 тыс. кв.м., большая часть которой взлетно-посадочная полоса и перрон. В период зимних неблагоприятных метеорологических условий, выпадения снега и образования гололеда, служба переходит на более интенсивный режим очистки взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок, перрона и прилегающих к ним территорий. Всего за три зимних месяца аэродромной службой израсходовано 53 тонны антигололедного реагента и обеспечена эксплуатационная готовность аэродрома для выполнения более полутора тысяч взлетно-посадочных операций.Аэродромная служба создана для поддержания аэродрома в эксплуатационной готовности круглосуточно в любое время года. Вся техника находится в постоянной «боевой готовности». Помимо очистки от снега, в функции службы входят многие другие операции для обеспечения приема-выпуска воздушных судов, в числе которых содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, а также орнитологическое обеспечение безопасности полетов и контроль за препятствиями на приаэродромной территории. Справка об АО УК «Аэропорты Регионов» (www.ar-management.ru):«Аэропорты Регионов» - ведущий аэропортовый холдинг России. На сегодняшний день в холдинг входят международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург), международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт Гагарин (Саратов). Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2019 г. составил более 15,5 млн. человек. Также управляющая компания реализует проекты модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя. В рамках государственно-частного партнерства управляющая компания «Аэропорты Регионов» осуществляет программы комплексного развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и зарубежья; внедряет единые корпоративные стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические процессы - создает условия для успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России. Справка о новом аэропортовом комплексе «Гагарин» (г.Саратов) (gsv.aero): Аэропортовый комплекс «Гагарин» возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу 3000 х 45 м, пассажирский терминал площадью 23 тыс.кв.м, пропускная способность которого составляет 1 млн пасс. в год. Главный оператор аэропорта - АО «СарАэро-Инвест» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Распоряжением Правительства РФ №945-р от 22 мая 2018 года новому аэропорту Саратова присвоено название «Гагарин». Ввод в эксплуатацию аэропорта осуществлен 20 августа 2019 года.