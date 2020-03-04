До конца мая в Саратовской области действует скидка при покупке электронных билетов на пригородные поезда
Пригородная компания АО «Саратовская ППК» проводит акцию «Сэкономь на проезде – купи электронный билет», в рамках которой предоставляется скидка в размере 5% от стоимости проездного документа.
Для получения скидки необходимо приобрести билет через мобильные приложения «Пригород» или «РЖД Пассажирам». С помощью данных приложений можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов, стоимость проезда и многое другое.
При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен предъявлять кассиру копию проездного документа (в электронном или распечатанном виде).
Акция проводится до 31 мая включительно.
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Скачать и установить мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.