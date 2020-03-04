4 марта 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 04 марта
«Семейный киночетверг» этой недели будет посвящен предстоящему празднику – Международному женскому дню
16:00 | 04 марта
Акция «День пассажира» пройдет на железнодорожном вокзале Саратова 5 марта
15:09 | 04 марта
Аэродромная служба аэропорта «Гагарин» подвела итоги работы в зимние месяцы
14:11 | 04 марта
До конца мая в Саратовской области действует скидка при покупке электронных билетов на пригородные поезда
13:19 | 04 марта
На Театральной площади в пятницу состоится традиционная ярмарка
12:25 | 04 марта
«Городской центр имени П.А. Столыпина» открывает выставку лоскутного шитья
11:37 | 04 марта
В заключительном выездом матче ГК "СГАУ-Саратов" одержал победу
10:40 | 04 марта
В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина впервые прошла научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения
09:49 | 04 марта
В Заводском районе с начала года проверили около 350 объектов торговли
09:00 | 04 марта
В аэропорту «Гагарин» впервые составили «портрет» пассажира
Мы живем в мире постправды
Известный писатель и депутат Сергей Шаргунов возглавил один из культовых журналов советского времени - "Юность".
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Первый дан на пути к гармонии
Сентябрьские хлопоты начались и вопрос родителей «в какую секцию отдать своего ребенка» сегодня стоит не менее остро, чем в 90-е или нулевые годы, разница - в количестве секций, число которых возрастает, как и стоимость занятий.
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«Щелкунчик» Кирилла Симонова: изысканная простота и красивое волшебство
В первый день зимы Саратовский академический театр оперы и балета представил зрителям премьеру балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» в режиссуре Кирилла Симонова.
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Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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«Городской центр имени П.А. Столыпина» открывает выставку лоскутного шитья

Новости


«Городской центр им. П.А. Столыпина» открывает выставку лоскутного шитья.

При центре уже 20 лет существует студия «Любава», руководителем которой является Нина Семенова, заслуженный художник России. Каждый год открывается выставка к 8 марта – и этот год не стал исключением. Мероприятие состоится 4 марта, там будет представлена новая коллективная работа, а также индивидуальные работы каждой участницы.
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