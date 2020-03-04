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В заключительном выездом матче ГК "СГАУ-Саратов" одержал победу

Новости


В заключительном выездом матче ГК "СГАУ-Саратов" одержал победу.

"Несколько часов назад завершился, возможно, один из самых сложных выездных матчей команды в этом сезоне.
На площадке ДС "Красава" в г. Пермь завершился последний выезд Нашей команды в предварительном этапе Суперлиги Париматч 2019/2020 против "Пермских медведей".

Игра, что называется, не на жизнь, а на смерть. Ситуация, которую мы по большей части сами себе и создали, обладая комфортным преимуществом по ходу встречи.

Матч начался не совсем удачно. Проигрывая 3-1 в самом начале после двухминутного удаления Андрея Беляева, команды всё же сумела выравнить ситуацию. Голы Владислава Размаева в меньшинстве, Михаила Шаркова и Андрея Беляева + сейв Станислава Третынко позволили ближе подобраться к сопернику. А гол Арсения Ухваркина после перехвата на 8 минуте довёл счёт до ничейного (4-4).
После чего начались "качели".

Лишь к 12 минуте команду вывел вперёд Андрей Трофимец (6-7), которого, к слову, судьи не щадили весь первый тайм. Один из главных атакующих нашей команды успел получить 3 (!) двухминутных удаления к 23 минуте матча. И был удалён с площадки...

Тем не менее СГАУ-Саратов больше не позволил выйти вперёд в первой половине хозяевам площадки. Неплохо отыграв в меньшинстве наши парни сумели удержать преимущество в счёте, и даже увеличили его к концу первой тридцатиминутки. Счёт 16-20 после первой половины позволил уйти на перерыв на позитивной волне.

Вторая половина началась с обмена голами. Александр Рыжков поразил ворота соперников после позиционной атаки в ответ на гол Евгения Дудика. На 32 минуте 7-метровый удар зарабатывает линейный "Медведей" Эдуард Захаров. Наш голкипер Лысаков Евгений тащит 7 метров, но тут же на подборе первым оказывается левый крайний хозяев Жук Евгений. Через пару минут усилиями молодого линейного СГАУ-Саратов Бубена Романа семиметровый назначается уже в ворота соперников. Его спокойно реализует Болотин Сергей.
Бубен, кстати, очень здорово отыграл весь матч за место удалённого основного линейного Андрея Трофимца.

Более чем комфортное преимущество (в 6 мячей) наша команда имела вплоть до 50 минуты встречи. Дальше - как отрезало...
Удаление Беляева, попадание в каркас ворот от Размаева, потеря мяча Болотиным, бросок мимо от Ухваркина, неточный пас Лысакова. И вот уже соперник догоняет нашу команду 33-33, и даже вырывается вперёд на 1 мяч. Целых 7 (!) минут наши парни не могли распечатать ворота. Трудно объяснить. Сказалось ли отсутствие Трофимца, либо просто череда неудачных действий.

И тут в игру вступает наш "Космос" Стас! Важнейший сейв в концовке встречи при выходе 1х1!
На гол Евгения Жука отвечаем голом Арсения Ухваркина. Счёт ничейный 34-34.
И вот он очередной сейв от Третынко!

За 40 секунд до конца матча Александр Михайлович берёт тайм-аут, чтобы объяснить как действовать в позиционной атаке по занавес встречи.
Выход на площадку. И лучший бомбардир в составе СГАУ-Саратов (8 мячей за матч) левый полусредний Александр Рыжков распечатывает ворота голкипера соперников Холмова Дмитрия!!!
За 22 секунды до конца мы выходим вперёд 34-35 и всеми силами пытаемся сохранить преимущество. Пермяки же, наоборот, всеми силами наваливаются на наши ворота. Бросок. Третынко Тащит. Время заканчивается.
СГАУ-Саратов побеждает на последнем в предварительном этапе выезде в Перми!

Всё хорошо, что хорошо кончается. Таким образом наша команда перемещается на 5 строчку в турнирной таблице вслед за московским Спартаком.

Заключительная домашняя встреча в предварительном этапе пройдёт 9 марта в 14-00 в ФОКе Юбилейный. Встречаем команду "Динамо-Астрахань". - сообщает пресс-служба Саратовского гандбольного клуба.
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