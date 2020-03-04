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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина впервые прошла научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения

Новости


В РАНХиГС прошла научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения.

На прошедшей неделе в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проходила VI Международная научная школа для молодых ученых по экономической политике и экономическому поведению населения. Школа проводится при поддержке мегагранта Правительства РФ в рамках реализации проекта «Когнитивно-поведенческие и кросс-культурные основания экономической политики» (№14.W03.31.0027).

Научная школа активно способствует развитию сотрудничества между молодыми учеными разных регионов и стран: в этом году в работе школы приняли участие более 100 молодых исследователей - студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей - из России и зарубежных стран, а также около 40 учащихся саратовских школ.

Зимняя школа является традиционным мероприятием, проводимым Центром психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС, и направлена на формирование системного междисциплинарного мышления в сфере понимания экономических процессов (от нейрофизиологических до макросоциальных).

Прошедшие в рамках школы мастер-классы ведущих экспертов и ученых, были направлены на развитие навыков проведения научных исследований, в области экономической политики и геополитики, а также развития навыков аналитического мышления. В ходе работы у участников была возможность ознакомиться с актуальными направлениями развития психологии, экономической политики и геополитики.

Одним из ключевых событий школы стал визит делегации ТОО «Кызылординского университета «Болашак» (Республика Казахстан) и подписание соглашения о международном сотрудничестве в научной и образовательной сферах. В рамках проведения школы состоялась презентация профильных ведущих научных журналов, в которой приняли участие главный редактор научного журнала «Вестник БФУ им. И. Канта: гуманитарные и общественные науки» (Калининград, Россия) И.Н. Тарасов и главный редактор научного журнала «Психолого-экономические исследования» (Саратов, Россия) А.Н. Неверов. Кроме того, была проведена студенческая модель «Шанхайская организация сотрудничества», в которой приняли участие делегации из стран, входящих в ШОС.
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